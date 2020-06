Perché scegliere la piattaforma eCommerce Magento? I servizi ITTweb

Riconosciuta come la piattaforma più evoluta e performante per chi desidera fare e-commerce, Magento è un vero e proprio standard negli shop online che puntano all’ottimizzazione di risorse e risultati, a tutto vantaggio delle vendite. Ed è proprio la piattaforma eCommerce Magento, nello sviluppo di progetti B2B e B2C, la cornice all’interno della quale si è verificata la specializzazione di ITTweb dal 2008. La software house ha realizzato un proprio ecosistema per gli store digitali, Magesquared, espressione di uno stack tecnologico unico.

Magento eCommerce, i vantaggi di scegliere Magesquared

La piattaforma eCommerce Magento 2 è alle fondamenta di Magesquared, che si distingue per la sua natura modulare e scalabile. Può così adeguarsi alle necessità previste dal singolo progetto e alle specificità del mercato a cui fa riferimento il cliente.

La spinta verso l’innovazione ha portato ITTweb all’implementazione della tecnologia Progressive Web App, basata sul framework Vue Storefront, ed alla realizzazione dei motori di ricerca per eCommerce cVetta e AccelaSearch. Grazie ai connettori sviluppati da ITTweb, è possibile inoltre ampliare ulteriormente le funzionalità, sfruttando il PIM per l’enrichment dei prodotti, il CRM con motore dei processi integrato, i principali ERP nazionali e internazionali e qualsiasi servizio di terze parti.

Le performance di Magesquared sono frutto dell’infrastruttura fully managed Cloud Hosting Magento 2 co-locata presso il datacenter SUPERNAP. Il cliente ha quindi tutte le risorse di cui ha bisogno per accompagnare lo sviluppo del suo business.

ITTweb, gli specialisti della piattaforma Magento

Scegliere la proposta di ITTweb significa avvalersi dell’autorevolezza di una software house con alle spalle due decenni di esperienza. I suoi fondatori, due preparati sistemisti, hanno guidato un percorso di crescita che ha conosciuto nel 2008 un momento decisivo.

Dodici anni fa, infatti, viene maturata la decisione di investire l’impegno professionale dell’azienda sulla piattaforma eCommerce Magento. Una specializzazione che conduce a Magesquared, lanciato nel 2019. Nell’ambito dei prodotti di ITTweb troviamo anche cVetta, motore di ricerca sviluppato per gli shop digitali apprezzato a livello internazionale.

Il cliente può quindi contare su un know-how garantito dalle principali certificazioni del settore, come ad esempio Solution Specialist e Associate Developer Magento 2 Certified.

Vuoi avviare un nuovo progetto di e-commerce o compiere un salto di qualità con il tuo shop online? Mettiti subito in contatto con ITTweb, visita https://ittweb.net/.