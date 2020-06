Progetti e innovazioni: la scuola premia l’originalità digitale

(immagine di repertorio)

I ragazzi del “laboratorio Aurat” dell’istituto Facchinetti e gli alunni del comprensivo di Vergiate sul podio del Premio nazionale Scuola Digitale.

Si sono svolte lo scorso 5 giugno le finali della competizione regionale coordinata dalla scuola polo provinciale Don Milani di Tradate diretta dal Dott. Vincenzo Mita.

La gara, realizzata a distanza e trasmessa in streaming sul canale Youtube dell’istituto, ha raccolto la sfida della ripartenza della Scuola dopo la prima fase dell’emergenza Covid-19. Tale ripartenza non può prescindere dal coinvolgimento attivo, realizzato a distanza, di docenti e studenti, il cui impegno nel creare pratiche digitali innovative merita di essere premiato in una vetrina d’eccezione, quale quella del Premio Scuola Digitale regionale lombardo.

L’evento, condotto dall’abile presenza di Michele Tovaglieri, Speaker Coach TEDX Varese, ha preso il via dagli interventi del Dott. Andrea Bollini, Dirigente Ufficio VI – Innovazione digitale (Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del MIUR) e della Dott.ssa Augusta Celada, Direttore Generale USR Lombardia.

I tre giurati, Dott.ssa Claudia Casavola, Referente Regionale PSD (USR Lombardia), Prof. Edoardo Datteri, Coordinatore del Laboratorio di Robotica per le Scienze Cognitive e Sociali (Università degli Studi di Milano Bicocca), Prof. Mattia Monga, Esperto in tecnologie e didattica digitali, (Università degli Studi di Milano), sono stati chiamati a giudicare i lavori in concorso in base al valore e alla qualità del contenuto digitale/tecnologico presentato, in termini di vision, strategia, utilizzo di tecnologie digitali innovative; significatività dell’impatto prodotto sulle competenze degli studenti, qualità e completezza della presentazione.

Nel corso dell’evento i giurati hanno dato un importante contributo alla riflessione su Scuola e digitale, ponendo l’accento non solo sul fare e l’innovare, ma soprattutto sul comprendere, affinché gli studenti diventino sempre più soggetti attivi all’interno della didattica digitale.

Ampia la partecipazione alla manifestazione, ventidue le scuole lombarde selezionate, già premiate nelle competizioni provinciali, dieci per il primo ciclo e dodici per il secondo; in palio, per le due scuole vincitrici, appartenenti ai due cicli di istruzione, 2000 euro da investire nella promozione e nella realizzazione dei progetti digitali presentati, nonché la candidatura al Premio Nazionale Scuola Digitale, che si svolgerà a Roma.

Una maratona di video di presentazione dei lavori, una sfida a colpi di pitch, illustrati dal vivo dai docenti e dai loro giovani autori, che hanno saputo rispondere con competenza ed entusiasmo alle domande dei giurati circa la progettazione e le finalità di propri progetti; ad impreziosire l’evento i giochi di prestigio del “mago illusionista” Vittorio Belloni, docente presso l’ISIS Ponti di Gallarate e l’intermezzo canoro del Coro da camera Hebel del Liceo Legnani di Saronno, diretto dal Maestro Alessandro Cadario.

L’intervento del Dott. Vincenzo Mita ha posto l’attenzione sul futuro della Scuola e sulle sfide di domani: «Per riflettere sul tema della ripresa e sul ruolo fondamentale che la Scuola dovrà ricoprire nella sua realizzazione, è necessario partire da un bilancio di quanto è stato messo in campo durante l’emergenza e dei risultati raggiunti dalla didattica a distanza, che ha consentito di non lasciare soli i nostri ragazzi e le loro famiglie. Ringrazio il Miur e tutti i docenti del mio istituto per il supporto e la collaborazione nella costruzione di un valido progetto educativo, agito a distanza. Il futuro resta incerto, ma carico di speranza: le relazioni tra le persone sono ineliminabili e andranno ripristinate, in un ritorno alla normalità limitato, perché attento alla sicurezza, ma doveroso e atteso. Così pensata, la ripresa ci consentirà una profonda riflessione sulle competenze digitali acquisite e sulla nostra capacità di reagire alle difficoltà come comunità educante, sempre pronta a rispondere alle sfide di domani con forza, flessibilità e creatività».

Di seguito, le scuole vincitrici:

Per il Primo ciclo

1° Posto I.C. Casirate D’Adda (BG) – Libro animato con Microbit

2°/ 3° Posto ex aequo I.C. Castellucchio (MN) – Girls Code It Better

I.C. De Amicis (Lissone) – Coding my city

Per il Secondo ciclo

1° Posto Liceo Artistico Boccioni (Milano) – Leonardo da Vinci 4.0

2° Posto ITIS Facchinetti (Castellanza) – Digital This Able

3° Posto Liceo Scientifico Galilei (Erba) – Caring Sole

Gli altri partecipanti alla competizione, con progetti ad alto contenuto di innovazione e competenza digitale sono stati:

Per il primo ciclo:

I.C. 2 Damiani (Morbegno) – L’Adda ai tempi dell’alluvione

I.C. Calvisano (BS) – Orto Stem

I.C. Cernusco Lombardone (LC) – Leonardo – Le radici e le ali

I.C. Crema Uno (CR) – La Robotica? E’ per tutti…come la scuola!

I.C. Paolo Frisi (Melegnano) – Tinkering, Making & Coding

I.C. Vergiate (VA) – QRienteering alla scoperta del bosco

I.C. Villanterio (PV) – Navigando nel politeismo antico. La civiltà egizia

Per il secondo ciclo:

IIS A. Einstein (Vimercate) – Anche d’inverno…cresco!

IIS Pinchetti (Tirano) – Paesaggi culturali della media Valtellina

IIS P. Sraffa (Crema) – Saving Arrows

IIS A. Volta (Lodi) – Prototipo di veicolo a guida autonoma

IISS Greppi (Monticello Brianza) – Mixed Reality Trainer

ITS G. Quarenghi (BG) – Corso Rilievo Fotogrammetrico con l’uso di Droni

Liceo Artistico G. Romano (MN) – Fabbricazione digitale & Soluzioni per la disabilità

Liceo Scientifico Copernico (PV) – La Tavola Melodica

Liceo Scienze Umane De André (BS) – Laboratorio 3D

Il Premio Scuola Digitale PSD Lombardia costituisce un punto di (ri)partenza importante e assume un valore significativo nella costruzione della Scuola di domani, di cui i ragazzi saranno i veri protagonisti, nell’incontro imprescindibile tra cultura tradizionale e innovazione digitale.