“Quella strada di Sangiano fa invidia ad un percorso di Camel Trophy”

“Per essere breve ma conciso direi che le condizioni tra buchi, avvallamenti e rattoppi farebbe invidia ad un percorso del Camel trophy”. Un cittadino descrive così la situazione di una delle vie di Sangiano.

Dopo diversi mesi di lavori infatti, la strada che attraversa il paese, passando davanti al Comune, si presenta con il manto stradale dissestato, rendendone difficile il percorso a macchine, motorini, biciclette e pedoni.

“Siamo difronte ad un unico grande rattoppo sconnesso che parte dall’entrata in paese venendo da Laveno Mombello fino al bivio dopo il palazzo comunale che gira per Cellina. Sono circa 6/700 metri ma vi assicuro che bisognerebbe farli almeno un paio di volte per rendersi conto delle condizioni di rischio e che non si può chiamare strada”, scrive il cittadino.

I lavori sono su Via Giuseppe Da Besozzi e sono iniziati mesi fa. Si tratta della sistemazione della linea idrica da parte di Aspem e settimana scorsa è stata realizzata una striscia di asfalto provvisoria per coprire le buche più grosse.

«Sono lavori che si sarebbero dovuti concludere a maggio, l’emergenza del Coronovirus ha bloccato tutto – spiega il Sindaco Daniele Fantoni -. La strada è di competenza della provincia mentre i lavori sono a carico di Aspem che dovrà anche ripristinare il manto stradale. Prima però dovranno rompere nuovamente la strada per gli ultimi allacciamenti sulla via principale, successivamente i lavori continueranno fino a Caravate, per altri 300 metri circa. Insomma, per la conclusione dei lavori ci vorrà ancora del tempo».

Il sindaco spiega che tutto si dovrebbe concludere per settembre: «Prima dell’inizio delle scuole, anche perchè è necessario che passi il pullman». Per tornare alla normalità dunque, bisognerà aspettare la fine dell’estate.

(Foto inviate dal lettore)