Riapre l’Infopoint di piazza Monte Grappa

Tornano ad aprirsi le porte dell’Infopoint di piazza Monte Grappa. Il nuovo inizio dopo la chiusura imposta dalla pandemia è in programma per domani mattina, sabato 20 giugno. Turisti e cittadini potranno così rientrare in piena sicurezza anche nell’adiacente “immersive vision room”, che offre ai visitatori la possibilità di un’esperienza multimediale incentrata sulle bellezze paesaggistiche e naturalistiche del nostro territorio.

«Questo ritorno – afferma l’assessore al Turismo Fabrizio Lovato – è un importante segnale del grande impegno che l’Amministrazione sta mettendo nell’aiutare un settore tanto decisivo per la nostra città, quale è il turismo di prossimità. Lo avevamo promesso ai tanti operatori e, da domani, si ricomincerà anche fisicamente a fornire tutto il supporto possibile ai turisti, speriamo anche stranieri. Se siamo arrivati fin qui è grazie allo splendido lavoro dei nostri uffici, che in pochi giorni hanno reso possibile la necessaria riorganizzazione. Per questo non posso che ringraziare una a una tutte le persone che si sono messe in gioco per raggiungere questo obiettivo».

Gli orari saranno, almeno inizialmente, quelli già previsti prima del lockdown: dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30. «Abbiamo tuttavia allo studio – aggiunge Lovato – anche la possibilità di ulteriori aperture; un’opzione che sarà approfondita nei prossimi giorni».

L’Infopoint è a disposizione del pubblico per fornire informazioni sulla città e la provincia e per la distribuzione di mappe e opuscoli. Non mancano poi proposte, suggerimenti e contatti per l’organizzazione di tour ed escursioni individuali o di gruppo (trasporti, strutture ricettive, guide turistiche autorizzate