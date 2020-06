Ripartono gli “accompagnatori sociali” a Lonate Pozzolo

A partire dal 1° luglio riprenderà a Lonate Pozzolo il servizio di trasporto semplice degli Accompagnatori Sociali.

Lo avevano anticipato già qualche giorno fa, i volontari del Centro Anziani lonatese (che sono impegnati anche in altri servizi).

Già da subito verranno ricevute le prenotazioni per il servizio che verrà effettuato nel pieno rispetto delle misure anti-Covid19.

«A tutela degli autisti volontari e dei passeggeri sarà obbligatorio indossare la mascherina in auto coprendo naso, bocca e mento» dice l’ssessore alle Politiche Sociali Melissa Derisi. «Prima di salire in auto verrà misurata la temperatura e se essa supererà i 37,5°C verrà rifiutato il servizio, ogni passeggero, prima di salire sul veicolo dovrà necessariamente igienizzare le mani con apposito gel disinfettante a base alcolica. Entrambi i veicoli a disposizione sono già stati dotati di una barriera divisoria trasparente per separare lo spazio del conducente e quello dei passeggeri».

«Si ricorda che saranno accolti eventuali accompagnatori in auto solo se strettamente necessario e se essi risultano conviventi con la persona che ha richiesto il servizio. Ogni giorno, al termine del servizio, le auto verranno igienizzate con prodotti appositi».

Il recapito telefonico, attivo dalle 8:00 alle 20:00 dal lunedì al venerdì, presso il quale è reperibile un referente del servizio, è il 3662252238.