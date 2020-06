Gli anziani sanificano i giochi e “riaprono” il parco per i bambini

A Lonate Pozzolo c’è un bel parco, nel cuore del paese, accanto all’ex monastero di san Michele: all’ombra degli alberi sono tornati a sedersi sulle panchine anziani e mamme e ora anche i bambini potranno giocare su scivoli e altalene.

A sanificare «con prodotti appositi» i giochi – rendendoli così utilizzabili – ci pensano i volontari dell’Associazione Anziani Ancescao.

«Stamattina alle 8 eravamo già qui a pulire, adesso ci sono qui bambini e mamme» dice Giovanni Desperati, presidente della locale associazione, che ha una sede all’interno della zona del parco.

«Pulire e disinfettare» è diventata la parola d’ordine dei volontari, una ventina, che si sono presi in carico il compito. Si disinfettano i giochi, ma ci si prende anche cura, più in generale, del decoro del parco: gli anziani hanno collaborato alla pulizia dell’area del Parco Bosisio, affiancando il lavoro svolto dalla ditta che ha pulito un monumento presente all’interno dell’area verde ed eliminato scritte vandaliche.

Il monumento ripulito, come anche la fontana del Parco Locati in via Roma, da un’azienda specializzata

Ai volontari è arrivata anche «la riconoscenza dell’Amministrazione Comunale» guidata dal sindaco Nadia Rosa. Il periodo è straordinario, ma il presidente Desperati ci vede anche un impegno di lungo corso: «Ci siamo presi sempre cura un po’ del parco. Sappiamo che ci sono de ragazzi che ogni tanto sporcano in giro, ma io in tanti anni ho sempre cercato di non litigarci, di avvicinarli e di parlarci».

Adesso l’attività dell’associazione anziani è un po’ ridotta, valgono (tanto più per chi ha un certa età) le necessarie misure di prevenzione. Però l’impegno non è messo tra parentesi: «Ci stiamo preparando per riprendere il servizio di trasporto delle persone che hanno bisogno per andare a fare esami o visite. Metteremo le protezioni in plexiglass all’interno e ripartiremo dal 1° luglio, ci stiamo già lavorando».