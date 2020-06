Scontro tra auto a Buscate, due feriti gravi

Violento scontro in via per Cuggiono a Buscate. L’impatto tra due auto è avvenuto alle 21.33 di questa sera, lunedì 15 giugno. Due le persone rimaste coinvolte nell’incidente, soccorse da due ambulanze e l’elisoccorso. Gravi le condizioni di entrambi i feriti, tra cui un uomo di 44 anni: i due conducenti sono stati condotti in codice rosso all’Ospedale di Legnano e Varese.

Sul posto in supporto sono sopraggiunte anche due automediche entrambe rientrate con il codice verde. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione. Il caso è stato rilevato dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Legnano.