Servizio estivo per bambini, al via le iscrizioni

La buona notizia è che il servizio estivo per i bambini di Arsago Seprio si terrà. Ma il coronavirus impone certo dei cambiamenti. Sarà sempre a luglio 2020, ma gli organizzatori e le famiglie dovranno farsi carico di un maggiore carico di responsabilità.

Le modalità del servizo estivo

L’organizzazione del servizio estivo per i bambini delle scuole dell’infanzia precede un bilanciamento tra il diritto alla salute e alla sicurezza e i diritti al gioco, al tempo libero e alla libertà d’espressione. La progettazione farà riferimento alle Linee Guida del Dipartimento per le politiche della famiglia e le relative procedure necessarie per garantire lo svolgimento delle attività aggregative e sociali, nelle migliori condizioni di sicurezza possibili.

La maggior parte delle attività si terrà all’esterno in piccoli gruppi. Il rapporto tra educatore e minori sarà di 1:5 per i bambini tra i 3 e i 5 anni. Saranno previste specifiche modalità nel caso di accoglienza di bambini con disabilità o provenienti da contesti famigliari fragili, con una collaborazione con i servizi sociosanitari.

L’accoglienza dei bambini sarà garantita da un operatore che effettuerà il triage (l’igienizzazione delle mani, la misurazione della temperatura corporea). Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati nel tempo, in modo da evitare assembramenti e situazioni di rischio. Gli adulti accompagnatori non potranno avere accesso alla struttura.

È prevista una figura di coordinamento educativo e organizzativo. Tutto il personale sarà formato sui temi della prevenzione al Covid-19, sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e sulle misure di igiene e sanificazione.

Sarà garantito il rispetto delle prescrizioni igieniche di manutenzione ordinaria dello spazio; il controllo quotidiano degli arredi e delle attrezzature e la loro pulizia periodica. I servizi igienici saranno puliti e disinfettati dopo ogni utilizzo.

I criteri di accesso

Potranno avere accesso al servizio estivo i bambini residenti ad Arsago Seprio i cui genitori – il singolo genitore nel caso di nuclei famigliari monoparentali – sono impegnati in attività lavorativa (escluso però lo smart-working) durante l’orario di apertura del servizio.

Se non sarà possibile accogliere tutte le domande, varranno le seguenti linee di priorità:

la condizione di disabilità del bambino;

La documentata condizione di fragilità del nucleo famigliare di provenienza del bambino;

Il maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte del genitore del bambino;

I bambini che si iscrivono per l’intero periodo;

I bambini di minore età.

Sarà richiesta inoltre l’autocertificazione in cui dichiarare che nessun componente della famiglia sia positivo al Covid-19.

Gli orari

Il servizio sarà aperto dalle 7:30 alle 16, dal lunedi al venerdì, dal 1 al 31 luglio 2020.

I costi

Sarà 40 euro per i residenti di Arsago Seprio con reddito inferiore a 8 mila euro annui, e 50 per i residenti con reddito superiore. Per i non residenti il costo sarà invece di 65 euro.

Per iscriversi è necessario inviare il modulo allegato all’indirizzo email segreteria@comune.arsagoseprio.va.it entro il 15 giugno 2020.