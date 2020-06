Ho smarrito il portafoglio, mi aiutate a ritrovarlo?

Oggi sabato 20 giugno B. ha smarrito il portafoglio di Lacoste color rosso. È successo in mattinata all’incirca alle ore 11.30, dopo aver preso il pullman linea N in viale Belforte (sicura di averlo perché ha pagato a bordo del mezzo il biglietto), scendendo davanti al Comune di Varese per delle commissioni si è resa conto dopo circa una mezz’ora che il portafoglio non c’era più. B. ha contattato le autolinee competenti ma gli addetti non hanno trovato niente così non gli è rimasto altro da fare che sporgere denuncia ai carabinieri di Varese. Ora spera almeno nel ritrovamento dei documenti. Chi avesse comunicazioni in merito contatti la redazione all’indirizzo di posta elettronica redazione@varesenews.it (la foto è di repertorio e non corrisponde al portafoglio oggetto dell’appello)