Solaro, in fiamme una villetta

I Vigili del fuoco del distaccamento di Saronno sono intervenuti questa sera per un incendio che si è sviluppato in un’abitazione alla periferia di Solaro.

Le fiamme sono divampate poco dopo le 20,30 di questa sera, giovedì 18 giugno, in una villetta in via Quirico.

Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati ma solo danni all’edificio.