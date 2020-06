Solidarietà per tutti: l’aiuto di 4Exodus per le persone in difficoltà a Gallarate

Non lasciare indietro nessuno è una parola d’ordine costitutiva, per 4Exodus, la cooperativa di Exodus che – a Gallarate e dintorni – assicura servizi e dà lavoro a persone in difficoltà o che devono reinserirsi.

Un impegno garantito – tra mille difficoltà – anche nel periodo di massima emergenza Covid, nelle diverse articolazioni, dalle comunità di recupero, all’assistenza a richiedenti asilo e alle persone più esposte.

L’azione passa anche dall’aiuto alimentare, tra Gallarate e i Comuni dei dintorni. Sui progetti di Exodus è confluito il “Carrello solidale” di Tigros, realtà della grande distribuzione con cui esisteva già un rapporto, sul terreno della solidarietà: «Già prima dell’emergenza Covid ritiravamo da tre tre supermercati prodotti in scadenza e con confezioni difettate» spiega Elisa Fioratti, responsabile logistica e donazioni di 4Exodus.

L’iniziativa del “Carrello solidale” ha portato a 4Exodus, nel periodo dell’emergenza, 400 chili di prodotti alimentari, frutto dell’iniziativa al punto vendita di Cavaria con Premezzo e destinati alle persone in difficoltà, con circa 200 beneficiari, direttamente o mediante successivo sostegno alla Caritas locale (a Gallarate c’è un sistema articolato del terzo settore.