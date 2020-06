Spiagga Melissa, i nuovi gestori: “Tutte le norme sono rispettate e la gente apprezza”

Non sono passate inosservate le parole di Madì Reggio, ex sindaco e capogruppo di minoranza in consiglio comunale a Golasecca, sulla nuova gestione della Spiaggia della Melissa che da settimana scorsa ha riaperto sotto l’insegna della Fam Eventi, gli storici organizzatori del Latinfiexpo. Dopo una gara d’appalto la spiaggia ha infatti cambiato gestore e quest’anno è stata riaperta con il nome di “Playa del Sueño by Melissa”.

Fam Eventi spiega di “apprezzare molto il senso di responsabilità del precedente gestore” ma contemporaneamente sottolinea come “noi per 5 anni abbiamo avuto la fiducia della Camera di Commercio di Varese che ci ha assegnato per tutte le estati il polo fieristico di MalpensaFiere a Busto Arsizio”.

In questo senso la società puntualizza come “gli uffici del Demanio hanno fatto tutti i controlli e hanno dato il loro via libera”, autorizzazione che c’è anche per quanto riguarda una roulotte presente nell’area che “è quella del custode notturno ed è stata vagliata dal Parco del Ticino”. La questione sollevata sugli ombrelloni, invece, sarebbe solo legata alle imitazioni del Covid: “Abbiamo lasciato gli ombrelloni mobili perché così nel caso di famiglie numerose possiamo aumentare il distanziamento

In tutto questo dopo il primo weekend il bilancio è più che positivo: “La gente è stata felicissima e domenica c’era tantissima gente. Molti hanno apprezzato lo stile caraibico che ci contraddistingue”. Per rafforzare poi il legame con la comunità la Fam Eventi sta lavorando per offrire nelle prossime settimane l’ingresso libero con sdraio e ombrelloni dal lunedì al venerdì a tutti i residenti di Golasecca.