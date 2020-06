La spiaggia della Melissa a Golasecca ha un nuovo gestore

La bella spiaggia della Melissa, a Golasecca, ha un nuovo gestore.

Il Comune, al termine della gara che avevamo annunciato a fine maggio, ha individuato nella il nuovo gestore.

Venerdì 19 giugno sarà aperta la “Playa del Sueño by Melissa”, rimarrà aperta per tutta l’estate fino al 15 settembre.

Verrà allestita una spiaggia in stile caraibico con chiringuito, sdraio e ombrelloni per portare gli ospiti in una calda atmosfera: i gestori sono quelli di Fam Eventi, organizzatori di Latinfiexpo (quest’anno cancellato causa emergenza Covid) e gestori del locale Sueño a Gallarate.

“Nel pieno rispetto delle norme stabilite da Governo e Regione”, sulla spiaggia “tutte le strutture (sdraio, lettini, tavoli, ecc.) verranno regolarmente sanificate e mantenute a distanza di sicurezza. Il chiringuito offrirà panini, piatti freddi, bibite e gelati durante tutta la durata di apertura, ed all’ora dell’aperitivo si potranno sorseggiare anche i famosi cocktails latinoamericani (Mojito, Caipirinha e non solo).

La Melissa è uno spazio storicamente usato da chi abita a Golasecca, Sesto Calende, Somma Lombardo e dintorni (senza contare il vicino campeggio). In passato era una tipica spiaggia libera fluviale sul Ticino, ma le difficoltà di mantenere il decoro dello spazio avevano spinto il Comune ad affidarla a un gestore privato. Ora si prosegue con un’altra gestione, che ha preso in carico

Spiaggia sul Ticino: come arrivare alla Melissa di Golasecca

Non ci siete mai stati? È ora di scoprire la spiaggia della Melissa a Golasecca. Arrivarci è semplice: se si arriva in autostrada da Milano o Varese o Legnano si deve uscire allo svincolo Sesto Calende-Vergiate, si seguono le indicazioni per Sesto Calende e – appena ci si immette sul rettilineo tra i campi e i prati – si gira alla prima traversa a sinistra, via Motte e la si segue fino a sbucare sulla strada Sesto-Golasecca, dove si svolta a sinistra… la Melissa è lì vicino.

Se invece si viene dalla zona di Gallarate si arriva su Statale fino a Somma Lombardo e si seguono le indicazioni per Golasecca, si resta poi sulla strada principale aggirando il paese e imboccando la discesa verso Sesto. La Melissa si trova subito sotto la discesa, prima del viadotto dell’autostrada.