Un bando per trovare un gestore per la spiaggia della Melissa

Chi vuole gestire la spiaggia della Melissa a Golasecca? È forse la più bella delle spiagge sul fiume Ticino e ora viene messa “all’asta”: l’autorità di bacino lacuale, competente per le rive demaniali, ha infatti bandito l’affitto dello spazio verde, con una base di gara che parte da 2331 euro, calcolate per circa 1800 euro per l’area e per circa 500 euro per il valore delle strutture.

2331 euro ovviamente la base, c’è da aspettarsi che le offerte – scadenza entro il 3 giugno – saranno più alte. La speranza dell’amministrazione guidata da Claudio Ventimiglia è di aprire regolamente, con tutti i servizi, già a giugno.

La Melissa è uno spazio storicamente usato da chi abita a Golasecca, Sesto Calende, Somma Lombardo e dintorni (senza contare il vicino campeggio). In passato era una tipica spiaggia libera, ma le difficoltà di mantenere il decoro dello spazio avevano spinto per la ricerca di un gestore privato.

Cosa viene chiesto al gestore che si cerca? Il Concessionario dovrà “sempre mantenere il bene” i manufatti “in condizioni atte a garantire la pubblica incolumità e in buono stato di manutenzione”. Si parla appunto dell’area ma anche delle infastrutture che comprendono il chiosco bar (lettera A nella piantina dell’area), le docce (B), i bagni (C). E dovrà garantire le dotazioni come ombrelloni e sdraio.

La domanda per gestire l’area va presentata entro le 13 del 3 giugno, secondo le norme indicate dal disciplinare.