Taglio del nastro per Giulietta, la barca elettrica

È stato il giorno dedicato all’ambiente e alla mobilità sostenibile sul Lago di Varese. Due appuntamenti, seppur non proprio collegati l’uno all’altro, che hanno messa al centro la soluzione del motore elettrico per gli spostamenti sulle acque dei nostri laghi.

Galleria fotografica Biandronno, presentazione barca elettrica 4 di 5

Questa mattina, martedì 30 giugno, è stata presentata l‘e-Giulietta, la barca a motore elettrico, che può essere equipaggiata in vari modi. Piccola e versatile è in grado di diventare un mezzo di soccorso da utilizzare durante le gare di canottaggio o sulle spiagge frequentate da turisti.

A Biandronno Giovanni Parise, imprenditore specializzato in motori elettrici, ha portato la sua barca e ha mostrato le caratteristiche di un natante che per viaggiare ha solo bisogno di una “presa di corrente” ed energia a 220 volt. L’imbarcazione porta sei persone, oppure, all’occorrenza, una barella o una sedia a rotelle.

«Potrebbe essere utilizzata su ogni lago – ha spiegato Parise (nella foto con la barca di cui ha realizzato il motore) – viaggia ad una velocità di 15-17 nodi e non ha bisogno di patenti particolari per essere condotta. Certo servirebbero le colonnine per la ricarica su ogni lago. Spero si arrivi ad averle, per il bene delle nostre acque e dell’ambiente».

E sempre partendo da Biandronno l’assessore all’Ambiente Dino de Simone ha fatto un sopralluogo all’Isolino Virginia con i membri dell’associazione Sarisc che vorrebbero donare una palina di ricarica, e metterla a disposizione delle barche che ormeggiano per andare al ristorante o per assistere agli eventi culturali.