Test sierologici al Centro Diagnostico San Nicola

Lifebrain, il più grande network di laboratori d’analisi in Italia con oltre 300 Centri e 6 milioni di pazienti all’anno, mette a disposizione dei cittadini le strutture presenti sul territorio lombardo per effettuare i test che verificano la presenza degli anticorpi contro il Covid-19.

In Lombardia Lifebrain conta circa 40 centri di analisi cliniche, tra laboratori e punti prelievo, tra cui il Centro Diagnostico San Nicola, presente a Tradate, Varese, Castellanza, Jerago con Orago e Viggiù (presso Centro Polispecialistico Framar): in tutti questi Centri è possibile effettuare i test sierologici per verificare la presenza degli anticorpi contro Covid-19.

Uno sforzo, quello del più grande network di laboratori d’analisi in Italia, che mira a supportare il sistema sanitario nazionale nella regione più colpita.

L’analisi sierologica è uno strumento fondamentale nella lotta al Covid-19 in quanto si pone l’obiettivo di indicare, a seconda del tipo di anticorpi contro il virus Sars-CoV-2 rilevati, se è in atto un’infezione acuta (IgM/IgA) oppure se l’organismo è venuto a contatto con il virus nel passato (IgG).

“I pazienti possono contattare la sede del Centro Diagnostico San Nicola di fiducia e prenotare il test – spiega il Direttore Sanitario del Centro Diagnostico San Nicola dr. Carlo Fabucci. Non effettuiamo test rapidi, ma solo test strumentali di laboratorio, in grado di fornire una specificità, ovvero capacità di individuare gli anticorpi anti Sars-CoV-2, non inferiore al 95%”.

“In caso di positività al virus – continua il dr. Fabucci- il paziente potrà effettuare presso il nostro centro anche il tampone faringeo, previa prescrizione medica. Il laboratorio comunicherà le eventuali positività ad Ats”.

L’iniziativa lanciata in Lombardia è l’ultimo tassello di un impegno profuso su scala nazionale: sin dai primi giorni dell’emergenza Covid-19, il Gruppo Lifebrain ha infatti supportato ASL locali, strutture sanitarie, importanti aziende private, in tutta Italia, eseguendo oltre 80mila test tra sierologici e tamponi.

Per maggiori informazioni e prenotazioni (obbligatoria e possibile solo tramite contatto telefonico) chiamare la sede del Centro Diagnostico San Nicola di proprio interesse: