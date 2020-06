Ultimo giorno di scuola e saluti al pratone di Angera

Un “ultimo giorno di scuola” da festeggiare insieme sul lungolago per i bambini delle scuole di Angera. Un’occasione per recuperare un anno scolastico che a causa dell’emergenza covid ha impedito agli alunni, rimasti a casa dal 24 febbraio, di terminare le lezioni tra i banchi di scuola.

«I bambini e i ragazzi hanno davvero sofferto questo lock-down e la separazione così improvvisa dai loro compagni e amici – dichiara l’assessore Francesca Burattinello che ha organizzato la giornata insieme all’amministrazione comunale e alle scuole –. Si tratta di momento per ringraziare loro e le famiglie per gli sforzi e i sacrifici durante l’emergenza. Sarà una giornata che chiuderà simbolicamente un po’ il cerchio di quest’anno così particolare».

Due i giorni scelti per festeggiare la fine dell’anno didattico sul “Pratone” angerese, in questo modo gli alunni potranno incontrarsi in sicurezza a gruppi scaglionati, in presenza di un solo genitore e con l’obbligo delle mascherine per i bambini sopra ai sei anni.

Primo appuntamento questo sabato 20 giugno, a partire dalle 9, con protagonisti i bambini della Materna e della Primaria, mentre i ragazzi della Secondaria avranno la possibilità di salutarsi la settimana seguente, sabato 27.

«Abbiamo aspettato per avere le disposizioni giuste – spiega l’assessore, annunciando inoltre una piccola ma simbolica sorpresa, che sarà svelata sabato – Angera ha degli spazi adatti all’aperto ed è quindi corretto sfruttarli. Purtroppo, i bambini sono venuti sempre “dopo” nelle disposizioni nazionali, invece è giusto dare anche loro spazio».