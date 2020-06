Va in pensione il sovraintendente Rametta, “volto” della Polizia Locale di Gallarate

Va in pensione, dopo lunga carriera in Polizia Locale, il sovraintendente Salvatore Rametta, “volto noto” sulle strade di Gallarate.

Avendo “fatto pattuglia” in auto o in moto, per tanti anni, è infatti tra gli agenti più conosciuti del comando di via Ferraris (nella foto sopra con la divisa da volontario di ProCiv).

«La Polizia Locale è lì a destra, dove c’è il simbolo del cappello». Rametta risponde al telefono dopo aver varcato per l’ultima volta la porta del comando di via Ferraris e intanto indica la strada a un cittadino diretto agli sportelli. «Dò indicazioni persino mentre esco l’ultimo giorno» dice scherzando, poi conferma: «Dal 1° luglio sono in pensione».,

In Comando hanno organizzato un breve momento di festa, per salutare uno degli agenti con la maggiore anzianità, praticamente sempre in servizio a Gallarate per tutta la sua carriera. Originario di Noto, ha iniziato a lavorare in Polizia Locale «a febbraio 1992, a Sumirago, formato sia con il vecchio codice della strada, sia con il nuovo che sarebbe entrato in vigore nel 1993. Abitavo a Caidate, avevo fatto già diversi concorsi, dopo qualche mese mi è arrivata la comunicazione che avevo vinto il concorso a Gallarate».

Per tanti anni ha fatto servizio di pattuglia e pronto intervento, in auto e anche in moto, divenendo appunto noto a molti sulle strade di Gallarate, città dove si è anche trasferito negli anni Duemila. «In tanti anni ne sono successe di cose, di aneddoti e episodi in servizio ne avrei tanti: tanti incidenti rilevati, qualche arresto fino dai primi anni di servizio, poi i servizi in borghese». In mezzo all’attività quotidiana anche la missione a Nocera Umbra nel 1997, dopo il terremoto che colpì l’Umbria, ma anche le esercitazioni legate a Malpensa e al rischio chimico.

[1160045] Il momento della festa: la simpatica foto postata sulla pagina Facebook della ProCiv

Dal 2012 dal servizio di pattuglia è passato all’ufficio informativo e di incaricato alle residenze, alle autentiche di firme: altre operazioni d’ufficio, non meno preziose per la Città.

Al lavoro ha affiancato anche il suo impegno di Protezione Civile, come volontario, incarico che proseguirà. «Continuerò momentanemeamente, fino a che sarà possibile» si schermisce. Gli altri del gruppo invece sono sicuri che continuerà anima e corpo e l’hanno salutato così anche sui social. “Al Sovrintendente Salvatore Rametta i ringraziamenti di tutti noi per la collaborazione ricevuta in questi anni e l’augurio di una serena pensione. All’amico e collega di protezione civile, cioè al nostro Totò, un arrivederci a presto in giallo e blu”.