I Verdi del Varesotto si interrogano sulla mobilità efficace per l’ambiente

Prosegue la serie di incontri – con la modalità della conferenza via web – organizzati dai Verdi della Provincia di Varese (coordinati da Massimiliano Balestrero e Maurizia Punginelli) nella rassegna #lasolastrada. Dopo aver toccato temi come la bio-architettura, l’inquinamento degli ecosistemi acquatici, l’era dell’Antropocene e la nuova tecnologia 5G con i relativi possibili risvolti per la salute, è stata la volta della mobilità.

La relazione intitolata “Greennovation: la mobilità efficace per l’ambiente” è stata tenuta mercoledì 3 giungo dall’ingegner Mauro Benasio ed era imperniata sul fatto che l’inquinamento determinato dagli spostamenti di uomini e cose rappresenta un problema grave: per questo motivo è necessario sviluppare modelli di mobilità che coniughino il principio di sostenibilità ambientale con l’efficacia di soluzioni che devono essere alla portata di tutti, anche dal punto di vista economico. Benasio ha trattato le future evoluzione del sistema del trasporto privato, rispondendo ai quesiti quali “che mobilità per domani? Che mobilità per il futuro?”, senza tralasciare le ipotesi di incremento del traffico privato post-covid.

Il 33% dei veicoli circolanti, sono rappresentati da Euro 0 ad Euro 3, ad elevato impatto ambientale. La sostituzione di questi veicolo (quasi 13 milioni) con veicoli Euro 6 o superiori può determinare la riduzione dell’anidride carbonica fino al -67% e del PM10 fino al -96%. Benasio ha quindi focalizzato l’attenzione sulla possibilità di promuovere questa sostituzione attraverso una incentivazione mirata, che porti al rinnovo del parco auto in questione in meno di un decennio, con costi a carico dello Stato di quasi 3 miliardi annui, completamente coperti da gettito Iva derivante dall’acquisto delle nuove autovetture.

Oltre agli sviluppi a medio lungo termine, rappresentati nella figura sottostante, il relatore ha sviluppato il tema della “città degli spazi”, vero elemento di innovazione già sperimentata in alcuni Stati Europei in relazione alla evidenza che, nel futuro, le popolazioni si concentreranno in spazi urbani per i quali dovrà essere garantita almeno per l’80% di mobilità sostenibile.

Per ogni utile informazione sulle successive conferenze in programma si può contattare la Federazione provinciale dei Verdi attraverso l’indirizzo e-mail verdi_fedprov_varese@libero.it o i numeri di telefono 371-4582622 e 371-4580661.