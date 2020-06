Quando i videogiochi sono i protagonisti del libro

Oggi parliamo di videogiochi!

Tranquilli ragazzi, non siamo qui per demonizzarli e nemmeno per suggerirli. Qui parliamo di libri e stavolta insieme a “The game” (per i più piccoli) e a “Play” (per ragazzi), abbiamo l’opportunità di discutere sull’argomento insieme.

The game

Alessandro Baricco accompagna i lettori nel mondo virtuale attraverso un illustrato bellissimo per ragazzi digitali.

Si esplora insieme un territorio che può essere meraviglioso e terrificante allo stesso tempo: bisogna saperlo conoscere. Conoscere significa essere consapevoli dei rischi: molto di più e molto meglio rispetto a limitarsi a ignorarli o a temerli.

“The game”

di Alessandro Baricco

Feltrinelli editore – € 16

Play

Finalmente! Non vedevo l’ora di presentarvi “

Vasco ha sedici anni e gioca tutto il giorno alla Play Station. Una mattina, a scuola, trova per terra un diario segreto.

Anita è la mamma di Vasco e anche lei nasconde un enorme segreto.

Martina è la compagna di scuola racchia secchiona di Vasco e Aurelio Sarti è il suo professore di ripetizioni.

Cosa c’entrano tutti insieme? Non ve lo posso dire.

Non vi resta che leggere “Play” e dirmi poi cosa ne pensate.