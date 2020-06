A Volandia under 12 gratis e i trenini della Milano-Domodossola: un weekend a misura di famiglia

Volandia ha riaperto i battenti da due settimane e sono tante le iniziative già messe in campo per il pubblico che ha risposto in maniera molto positiva, come testimoniano i numeri: nell’ultima settimana sono passati dal Parco e Museo del Volo a un passo da Malpensa circa duemila visitatori, provenienti anche da altre Regioni.

Numeri che hanno portato la direzione a riproporre, a partire da domani sabato 20 giugno fino al 15 luglio, la promozione con ingresso gratuito per gli under 12, ovvero i più piccoli che durante il lockdown non hanno potuto giocare in libertà. Numerose infatti le famiglie che in questo periodo hanno scelto Volandia per trascorrere un weekend all’aria aperta con i figli, sia nel grande parco giochi esterno gestito in totale sicurezza, sia visitando un’esposizione di oltre 100 fra aerei ed elicotteri, oltre alle collezioni d’auto di due geni come Flaminio Bertoni e Giovanni Bertone.

Ma a Volandia non sono protagoniste soltanto le macchine volanti, ma anche quelle a quattro o più ruote come treni, autobus, carrozze.

Se infatti la vostra passione sono i treni in questo caso Volandia è la meta ideale: si trova qui esposta la collezione del Professor Ogliari composta da locomotive, carrozze, funicolari, tram e persino lo schiacciasassi con cui iniziarono i lavori per l’autostrada del Sole. Per non parlare del plastico della Città Ideale esposto nel Padiglione Ala Fissa del museo dove domani, sabato 20 giugno, a partire dalle ore 10, il Gruppo Fermodellistico Binari d’Italia presenterà “I treni della Milano-Domodossola tra il 1990 e il 2020”. A “sfrecciare” sulle rotaie del famoso plastico saranno riproduzioni realistiche che hanno circolato e che tuttora circolano su questa fantastica linea. I volontari dell’associazione sono a disposizione per rispondere alle domande e curiosità del pubblico.