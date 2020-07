11 volte sul Cuvignone, l’impresa di Antonio, Ivan e Giuseppe

Un’impresa che dimostra che il ciclismo è una passione alla portata di tutti.

Sabato 18 luglio Antonio Brusa, Ivan Bersanetti e Giuseppe Barone hanno completato l’Everesting 8848 scalando 11 volte il Cuvignone da Cittiglio.

Tutti e tre residenti in provincia di Varese, fanno parte della squadra Rodman Azimut Squadra Corse. Brusa ha 52 anni, Bersanetti 46 e Barone 32.

«Siamo partiti da Cittiglio alle 5.10 di mattina. Bella giornata con temperatura ottimale. Avevamo un furgone attrezzato a Vararo con tutti i viveri necessari per l’impresa. Dopo ogni salita è necessario mangiare per reintegrare le energie e reidratarsi – spiega Brusa -. Nel mio caso ho mangiato 7 panini, due gel, frutta secca e una torta. Ho briciato tante calorie, circa 9000. Abbiamo aperto la richiesta di omologazione a Everesting Italy per ottenere il riconoscimento ufficiale della nostra impresa».