“Il 9 e il 6” il nuovo brano di Ale Anguissola

Da oggi, martedì 21 luglio, è in radio e disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “IL 9 E IL 6” il nuovo brano dal sapore estivo, del cantautore Ale Anguissola, polistrumentista e artista poliedrico.

Il brano è prodotto da Gigi De Rienzo (già produttore artistico di Pino Daniele ed Edoardo Bennato). Il brano vede la partecipazione di musicisti d’eccezione: Gigi De Rienzo (chitarre e tastiere), Ana Flora (voce) e Jubileu Filho (chitarre).

Sempre da oggi, è online al seguente link

il video del brano, che vede la regia di Alex Belli (AxB Production). Il video è stato registrato tra Milano e il Plateau Rosa, sopra Cervinia, circondato dai ghiacciai e con l’aiuto di un drone fotografico che rende le immagini ancora più spettacolari!

«”L’uguaglianza dei disuguali” è il sottotitolo del brano “Il 9 & il 6” – spiega Ale Anguissola – E’ un brano che inizialmente ho arrangiato io e poi Gigi de Rienzo ha perfezionato con la sua maestria. Io ho scritto la musica, creato la melodia, mentre il testo è scritto a quattro mani insieme a Stefano Viali, cantautore e amico da una vita. Nel brano si parla di Yin e Yang, si parla di quanto due persone, due stili di vita, due approcci all’amore esattamente opposti possano combaciare perfettamente come le tessere di un mosaico dalla geometria totalmente diversa».

«La musica di Ale Anguissola è figlia di mondi diversi – spiega Gigi De Rienzo – da una parte la tradizione alta della canzone d’autore italiana, dall’altra l’incontro con le musiche del mondo, un insieme che continuamente si ricombina e si ricolora. Il lavoro dei bravissimi musicisti che hanno partecipato ha teso a far affiorare tutto questo. Perfettamente a suo agio in questo tessuto , Ale racconta di posti, di persone , di desideri, sempre con un mezzo sorriso, e non riesci a capire mai del tutto se sia meraviglia o disincanto».

Ale Anguissola (all’anagrafe Alessandro Anguissola d’Altoè) è nato a Cremona nel 1965 Ha seguito studi classici, poi una Laurea in economia in Italia e una Laurea in marketing in USA. Da sempre coltiva una passione profonda per la musica, suona il pianoforte, la chitarra e il sassofono. Per lavoro e per passione viaggia in tutto il mondo, ma non smette mai di dedicarsi alla musica e continuare a studiare (attualmente sta studiando armonia). Fino ad oggi con la scelta di provare ad andare oltre, e condividere la musica che ha coltivato per tutta la vita con chiunque voglia ascoltarla.