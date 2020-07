Ai Giardini Estensi il punk rock dei Punkreas

Il “Black & Tube Festival” entra nel vivo dell’estate proponendo per questo venerdì 31 luglio la storia del punk/rock made in Italy. E sarà proprio una Storia, quella che verrà raccontata sul palco dei Giardini Estensi dai Punkreas.

La band di Parabiago, attiva ormai dalla fine degli anni ’80, quest’estate avrebbe dovuto celebrare il trentennale sui migliori palchi di club e festival, sia nella Penisola che all’estero. Ma come tutti sappiamo, il Covid ha bloccato gran parte dei concerti in programma ed ecco che Cippa, Noise e Paletta, non dandosi per vinti e tirando fuori, come si suol dire, il coniglio dal cilindro, si sono rimboccati le maniche preparando uno show celebrativo, del tutto nuovo e originale.

Certo, non ci sarà il classico “pogo”, ma “Funny: The Best Story of Punkreas” saprà bene come scaldare un pubblico seduto, grazie ad una narrazione tra cabaret e concerto, in cui i divertentissimi aneddoti e storie di 30 anni di palchi, si intrecceranno con i grandi successi come “Aca’ Toro”, “Tutti in Pista”, “La Canzone del Bosco”, “Canapa”, etc.

I Punkreas come non li avete mai visti, ma assolutamente da vedere. Tensostruttura dei Giardini Estensi di Varese, via Sacco 5 21100 Varese. Inizio ore 21.30 circa. Biglietti disponibili in prevendita (fortemente consigliata) su www.eventbrite.it. Info Anti Covid: nell’ottica di preservare la sicurezza di tutti i partecipanti all’evento, e secondo le normative vigenti, si fa presente che la tensostruttura ospita solo posti a sedere, distanziati tra loro. Solo lo staff organizzativo ha la facoltà di posizionare il pubblico e i conviventi / famigliari nei posti assegnati, nonché di dare indicazioni circa le uscite e le entrate. E’ consentito consumare bevande e cibi solo all’esterno del tendone. E’ obbligatorio igienizzare le mani prima di entrare e, salvo nuove disposizioni, indossare la mascherina quando si è in piedi.