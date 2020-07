Ai Giardini Estensi blues, funky e soul con Francesco Più

Un fantastico trio di musicisti italiani, guidato da Francesco Pìu, l’esplosivo artista sardo che con il suo mix di blues, funky e soul ha conquistato le platee italiane, europee e nordamericane, aprendo i concerti di grandi artisti come Johnny Winter, Robert Cray, Charlie Musselwhite, John Mayall, Tommy Emmanuel. Francesco è considerato uno tra i migliori chitarristi italiani ed uno dei fautori della rinascita dell’attenzione verso il bluesì degli ultimi anni.

In questo evento live speciale, in programma per sabato 1 agosto, ai Giardini Estensi di Varese, i brani originali dei suoi album ed alcuni standard blues sono sostenuti dal ritmo della batteria di Silvio Centamore e si arricchiscono dei contributi di Roi Davide Speranza, il funambolo dell’armonica italiana endorser della mitica Hohner.

Il concerto di Sugar Blue & Max De Bernardi inizialmente previsto in cartellone è stato invece posticipato a settembre. Purtroppo il riaggravarsi delle problematiche legate alla pandemia in numerosi stati hanno ritardato di più di un mese rispetto al previsto il tour europeo dell’artista statunitense.

THE GROOVY BROTHERHOOD

PIU/SPERANZA/CENTAMORE

1 agosto 2020

Tensostruttura dei Giardini Estensi di Varese – Via Sacco 5.

Inizio concerto ore 21.30 (apertura porte ore 20.30).

Ingresso 10€ Intero / 8€ Ridotto Associati A.P.S. Black & Blue prevendite su www.blackbluefestival.com