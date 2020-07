Al centro prelievi dell’ospedale di Busto si accede su appuntamento

Dal 6 luglio l’accesso al Centro Prelievi dell’Ospedale di Busto Arsizio è regolamentato tramite prenotazione.

La prenotazione può avvenire con le seguenti modalità:

con i servizi di prenotazione online;

utilizzando l’app SALUTILE prenotazioni sullo smartphone;

telefonando ai numeri 800.638.638 (numero verde da rete fissa) o 02.99.95.99 (da rete mobile) del Contact Center regionale, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 esclusi i festivi;

presso le Farmacie.

In ogni caso è necessario che all’arrivo al Centro Prelievi l’utente presenti la ricevuta della prenotazione (ricevuta via e-mail o SMS su smartphone).

L’accesso al Centro prelievi può avvenire dalle ore 7,30.

Non si può accedere con anticipo maggiore di 10 minuti rispetto all’ora stabilita mediante prenotazione.