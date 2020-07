Al Museo Bodini di Gemonio va in scena il cinema all’aperto

Godersi un film nel fresco della sera in una cornice ricca di arte: è la proposta di Gemonio per la propria estate culturale che prevede un ciclo dedicato al cinema all’aperto nel cortile del Civico Museo Floriano Bodini di via Marsala.

Tre le serate in programma, tutte al giovedì con inizio alle ore 21,30: il 9 luglio sullo schermo scorreranno le immagini di “A casa tutti bene”, pellicola del 2018 diretta da Gabriele Muccino. Il 16 luglio sarà invece la volta di “Belli di papà” (2019), con Diego Abatantuono nei panni del regista. Il 30 luglio invece sarà la volta del film “Il vento fa il suo giro” diretto nel 2007 da Diego Diritti.

Una quarta serata, “inserita” alle 21,30 di giovedì 23 luglio, sarà invece dedicata al viaggio “Autunno 2019” organizzato dall’Amministrazione Comunale e della Pro Loco tra Slovenia e Croazia: prevista una proiezione e la presentazione di un libro fotografico dell’iniziativa che potrà essere acquistato.

Per motivi sanitari, a ogni serata potrà partecipare un massimo di 40 persone in modo da rispettare il distanziamento anche nei posti a sedere; ci sarà inoltre l’obbligo di indossare la mascherina.

Il ciclo di proiezioni è organizzato da Amministrazione Comunale, Museo Bodini e Pro Gemonio: sarà anche possibile aderire alla campagna tesseramenti 2020 di quest’ultima associazione. L’ingresso è libero e in caso di pioggia ogni serata sarà spostata al giorno successivo, alla stessa ora.