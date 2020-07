Alfa srl ricerca personale

Alfa Srl, gestore unico del Servizio Idrico Integrato in provincia di Varese, cerca nuove figure professionali per integrare il proprio organigramma aziendale. Un segnale positivo in un momento difficile per l’economia e l’occupazione.

Fino al 24 luglio prossimo sarà possibile candidarsi per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, con contratto Gas Acqua, nel ruolo di “tecnico per la gestione degli impianti elettrici” (due posti) e di “manutentore impianti elettrici” (un posto).

Scadranno invece il 21 agosto i termini di presentazione delle domande per due posti da “operaio idraulico”, uno da “tecnico addetto alla gestione del processo degli impianti del servizio idrico integrato” e un altro da “tecnico assistente alla gestione di reti e impianti”. Anche in questo caso si tratta di assunzioni a tempo pieno e indeterminato con il contratto Gas Acqua.

Chiunque fosse interessato può trovare tutte le informazioni utili collegandosi al sito di Alfa Srl www.alfasii.it nella sezione Bandi e avvisi.

Nei giorni scorsi, si sono inoltre concluse le procedure di assunzione per altre cinque figure professionali, a testimonianza del fatto che Alfa Srl sta gradualmente aumentando il numero di gestioni di impianti e infrastrutture.