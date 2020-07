Annullata a Jerago con Orago l’edizione 2020 di Jerago Beach

“Con immenso dispiacere comunichiamo che quest’anno l’evento “Jerago Beach” è annullato”. A comunicarlo è l’associazione Amici Di Paese che da anni organizza l’evento clou dell’estate jeraghese.

Secondo quanto spiegato dall’associazione la decisione è stata presa per garantire la sicurezza e la salute di tutti. Ma a pesare è stata anche l’aspetto organizzativo: “Per chi conosce la festa – spiegano -, sa che dietro c’è una organizzazione che lavora mesi prima per realizzarla al meglio tenendo impegnate persone e professionisti, e visto che al momento non abbiamo certezza sulle future disposizioni che il governo metterà in atto in quel periodo non possiamo prenderci una responsabilità di questo tipo, siamo e saremo sempre una associazione di volontari dopo tutto”.