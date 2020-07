Arrestato 57enne di Venegono, aveva in casa un revolver con 15 colpi

Quando l’informazione è arrivata agli agenti del commissariato di Busto Arsizio hanno voluto procedere immediatamente per andare a fondo della faccenda.

I poliziotti avevano saputo che un uomo italiano di 57 anni residente a Venegono deteneva presso la propria abitazione delle armi non denunciate. Arrivati sul posto non hanno avuto difficoltà nel trovare e sottoporre a sequestro un revolver con matricola abrasa.

L’arma era pronta all’uso avendo quattro proiettili nel tamburo e altri 11 pronti a sostituire quelli eventualmente esplosi.

L’uomo è stato tratto in arresto e dovrà rispondere al magistrato per la detenzione di arma clandestina. Nel frattempo verranno effettuati gli accertamenti, anche balistici, per verificare la provenienza dell’arma e se la stessa sia stata utilizzata in passato per compiere reati.