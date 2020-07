“Bene ha fatto Pellicini a fermare il luna park questa sera a Luino“

«Ha fatto bene il sindaco a ordinare per questa sera la sospensione delle attività del luna park» così il consigliere comunale Simona Ronchi commenta l’ordinanza di Andrea Pellicini.

«Quanto visto sabato e domenica non poteva essere tollerato. La Regione ha autorizzato queste attività, ma il Comune non può permettere che le prescrizioni stabilite a tutela della collettività siano violate. Se vi saranno altre gravi inadempienze, bisognerà essere ancora più severi. Mi auguro che i responsabili delle giostre abbiano compreso che non si può scherzare sulla salute della persone. La pausa di questa sera servirà per una ulteriore riflessione»