Luna park a Luino, il via libera arriverà venerdì

Aprire sì, ma con giudizio. E non importa se la voglia di serate spensierate non si è fatta attendere negli ultimi mesi chiusi in casa: i focolai di virus che periodicamente si riaccendono deve costringere gli organizzatori di eventi pubblici ad approntare ogni genere di procedura per scongiurare aggregazioni pericolose.

Quindi sì, il luna park di Luino aprirà i battenti sanato 11 luglio, ma l’ultima parola l’avrà la commissione comunale pubblici spettacoli che avrà l’ultima parola sull’apertura dei “baracconi” che da tradizione in questo periodo arrivano a Luino per rimanere alcune settimane nell’area verde che costeggia l’ultimo tratto del Tresa, proprio di fianco alla Canottieri.

La commissione che si riunirà venerdì è composta da un rappresentante dei vigili del fuoco e uno di Ats Insubria, il sindaco, il comandante dei vigili e alcuni tecnici del Comune che dovranno dare l’ultimo via libera alla manifestazione che comincerà il giorno dopo.

«È necessario valutare con precisione ogni singola procedura», fanno sapere dal Comune da dove specificano che «la valutazione di queste pratiche rappresenta un lavoro molto delicato e impegnativo proprio per via della valutazione di tutte le norme anti covid»