A Luino sugli autoscontri con la mascherina, ma il luna park stasera resta chiuso

Poca gente ma con la mascherina.

Vuoi il lunedì, che da tradizione non ha la folla oceanica delle grandi occasioni, e vuoi la polemica che si è innescata sull’uso delle mascherine al luna park di Luino, nella serata di ieri c’era pochissima gente nella struttura mobile in riva al Tresa, nella zona Lido.

“Evidentemente in tanti erano convinti che fosse chiuso…” dicono gli organizzatori.

Ma questa sera, martedì 14 il lunapark sarà chiuso per davvero, come disposto dalla seconda ordinanza emanata dal sindaco Andrea Pellicini nella giornata di lunedì. Una decisione presa dopo il blitz della polizia locale che nel fine settimana passato aveva notato l’assenza di personale deputato al controllo e al rilevamento della temperatura, assembramenti e molte persone prive di mascherina.

A questo proposito le nuove norme regionali implicano che la mascherina dovrà essere mantenuta anche all’aperto ma solo se non si potrà assicurare il distanziamento interpersonale anti-contagio: una disposizione che apre le porte ad ulteriori interpretazioni e soglie di comportamento da adottare.

Così a inizio settimana quando è ripresa l’attività amministrativa il sindaco Andrea Pellicini ha dapprima firmato l’ordinanza che imponeva la chiusura per due giorni per poi tornare sui suoi passi dopo aver sentito i giostrai che gli avevano assicurato maggiori controlli.

Ieri sera era presente personale organizzativo deputato a far rispettare le regole e la polizia locale arrivata per un sopralluogo non ha rilevato irregolarità.

Dall’amministrazione in mattinata è arrivato il plauso della consigliera Simona Ronchi che tramite una nota ha fatto sapere la sua approvazione alla decisione di Pellicini: «La pausa di questa sera servirà per una ulteriore riflessione», ha commentato la consigliera.