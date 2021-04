Covid e ripartenza, a Luino torna il Luna Park ma sarà “diffuso”

Voglia di ripartire con l’estate, così da garantire giorni un po’ più spensierati anche per i più piccoli con attrazioni che a Luino corrispondono ogni anno con l’arrivo del luna park.

Ma quest’anno sarà diverso dal momento che il Comune ha deciso che le giostre arriveranno ma si tratterà di attrazioni “diffuse” in diversi punti della città così da evitare troppi assembramenti.

Così la giunta lo scorso 19 aprile ha deciso semaforo verde per lo svolgimento del luna park in occasione della Festa del Carmine, ma con una modalità diffusa a partire da una concentrazione nel Parcheggio Porto Lido e nelle seguenti localizzazioni aggiuntive: Piazza Chirola; Piazza Libertà; Parco Ferrini; Piazza Stazione; Parcheggio V Locale (tranne mercoledì in cui sono presenti bancarelle del mercato settimanale); Area Sereni-Comi.

Il Luna Park potrà essere attivo dal 9 luglio al 1 agosto 2021 e i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla norma e interessati alla partecipazione all’istallazione delle giostre potranno partecipare “in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese con mandato di rappresentanza ad un coordinatore che svolgerà le attività di coordinamento e di interlocuzione con gli uffici comunali“, si legge nella normativa.

“I singoli soggetti potranno presentare istanza di partecipazione entro e non oltre le ore 12.00 del 10.05.2021 mediante procedura telematica sulla piattaforma Sportello Telematico di Luino, con la trasmissione dei documenti previsti dalla procedura”, si legge nell’avviso.

IL TESTO DELL’AVVISO PUBBLICO PER IL LUNA PARK

La decisione dell’amministrazione arriva in un momento difficile a cavallo fra il pieno della campagna vaccinale e la ripartenza, ma anche della necessità di garantire sicurezza nei luoghi pubblico.

L’anno scorso la riapertura del luna park a Luino venne subito rimodulata da parte dell’amministrazione Pellicini a causa dei folti assembramenti di persone che non utilizzavano le mascherine.