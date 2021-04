Bianchi: “Sul luna park scelta sicura e condivisa”

Nessuna contrarietà ad una valutazione della scelta del luna park diffuso da parte della prefettura «anche perché la scelta è stata fatta nel rispetto delle regole, contemperando criteri di sicurezza a quelli dei giostrai che hanno manifestato l’intenzione di fare il luna park in città».

Lo dice il sindaco di Luino Enrico Bianchi che interviene dopo le polemiche seguite alla pubblicazione sul sito del comune delle nuove linee guida legate allo svolgimento del luna park a Luino dal 9 luglio al primo di agosto.

L’opzione per una formula “frazionata” del luna park estivo di Luino ha causato mal di pancia in città soprattutto da parte dell’ex sindaco Andrea Pellicini che ha recentemente dichiarato tale decisione come “allucinante“.

«L’anno scorso le giostre sono state poste nell’ex campo sportivo, ma con una decisone in deroga alle misure di sicurezza. Abbiamo così deciso di trovare una soluzione diversa per venire incontro alle esigenze degli operatori economici dopo un anno dalle conseguenze pesanti per questo comparto, ma allo stesso tempo garantire la sicurezza adeguata, anche dal punto di vista della stabilità delle superfici sulle quali le giostre verranno messe».

Secondo Bianchi insomma «il luna park è una tradizione che è giusto mantenere senza tralasciare una cornice di sicurezza. Non sono per nulla contrario, come è stato chiesto, che la prefettura dia un parere in merito alla nostra valutazione», ha concluso il sindaco ricordando che la scelta della formula diffusa è stata presa «ascoltando le esigenze degli operatori».