Cairate, concerto all’alba a San Calimero

L’appuntamento è fissato per le 5 del mattino con il “Trio Manet” per condividere l’incanto dell’alba e seguire il corso sole che si alza e bacia la chiesetta che la tradizione vuole per questo dedicata alla Madonna Kalimera, la Madonna del Buon Giorno.

Uno spettacolo davvero unico perché dalla terrazza antistante il piccolo santuario si gode la vista dell’intero paese come in una cartolina: se il cielo è terso, lo sguardo spazia fino alle montagne e poi scende fino al Seminario di Venegono Inferiore.

L’iniziativa è organizzata da Pro Loco Cairate in collaborazione con la Parrocchia di Bolladello nell’ambito dei festeggiamenti per la festa della Madonna di San Calimero.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato. Parcheggio in piazza I Maggio e piazza Carlo Noè.