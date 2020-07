Cani maltrattati, nei guai un uomo di Intragna

Sei cani detenuti in condizioni igieniche e sanitarie definite “non idonee” sono stati sequestrati ieri (lunedì 19 luglio) a un uomo residente a Intragna – P. S. le sue iniziali – che è stato successivamente denunciato per maltrattamento e abbandono di animali.

L’operazione è stata condotta dal Reparto Carabinieri Parco Val Grande che ha sede a Vogogna, in provincia di Verbania (nella foto), coadiuvati dai colleghi della stazione Parco San Bernardino Verbano.

Due dei cani sequestrati versano in gravi condizioni sanitarie e sono stati ricoverati in una clinica veterinaria specializzata. Gli altri quattro animali stanno meglio: i militari li hanno quindi affidati al canile di Verbania dove sono attualmente accuditi.