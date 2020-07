Capolavori d’avventura, da mangiare con gli occhi

Due illustrati da mangiare con gli occhi e da leggere: un piacere per gli occhi e per la mente i libri che ho scelto oggi per voi.

Le cronache di Narnia

Le cronache di Narnia, di C. S. Lewis perché amo i classici e perché questa versione illustrata da Pauline Baynes è la giusta via di mezzo tra il libro originale e il film.

Un fantasy che spiega la differenza tra il bene e il male, che evoca creature fantastiche, e che può essere letto da tutti: piccoli e grandi perché, come sosteneva Lewis “un libro non merita di essere letto a dieci anni se non merita di essere letto anche a cinquanta”.

Le cronache di Narnia

di C.S. Lewis

Mondadori editore – € 35

La voce del mare

E ancora Sassi non ci delude pubblicando “La voce del mare” di Marlies van del Wel.

Giona ha un sogno: vivere in fondo al mare.

La prima volta che lo vede, balza fuori dalla carrozzina ed è attirato dalla meraviglia del mare.

Man mano che cresce cerca senza sosta di trasferirsi tra gli abissi ma “gli esseri umani appartengono alla terra, non al mare” gli ripetono tutti.

Ma Giona non molla e all’età di ottant’anni, finalmente, riesce a realizzare il suo sogno? Come? Dovete per forza arrivare alla fine del libro per saperlo!

Poetico. Disegni mozzafiato. Emozionante. Tutto quello che si vorrebbe da un libro che, di fatto, è un capolavoro.