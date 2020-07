Cinema sotto le stelle all’approdo Calipolis di Fagnano Olona

I prossimi tre venerdì di luglio (10,17 e 24) l’approdo Calipolis ospiterà tre appuntamenti col cinema sotto le stelle. Primo appuntamento domani sera (venerdì) con The Farewell, una bugia buona, pellicola del 2019 diretta da Lulu Wang. Il 17 luglio sarà proiettato Captain Fantastic di M. Ross e il 24 toccherà a Sorry. We missed you di Ken Loach.

La prenotazione è consigliata alla mail info@calimali.org oppure chiamando il numero 3280216670. Richiesto un contributo per l’associazione di 5 euro. Si potrà assistere alla proiezione su sedute con distanziamento oppure stando seduti sul prato (consigliato un telo). L’iniziativa è organizzata con l’associazione Calimali e con il patrocinio del Plis Medio Olona

Appuntamento con la musica di JazzAltro, invece, per sabato 25 luglio con Cuarteto Nuevo Encuentro.