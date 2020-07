Consiglio comunale ancora in videoconferenza, Mariani: “Non ci sono ancora le condizioni”

Il consiglio comunale di Busto Arsizio torna a riunirsi domani sera giovedì 9 luglio alle 19,30 con 12 punti all’ordine del giorno (li trovate qui).

Ancora una volta il presidente del Consiglio Comunale Valerio Mariani ha scelto di riunire i consiglieri attraverso il sistema della videoconferenza su indicazione del responsabile della sicurezza che ha segnalato un problema di areazione della sala consiglio: «So che in molti cominciano a lamentarsi del sistema della videoconferenza. Se il problema verrà risolto entro il 21 luglio si potrà svolgere l’ultimo consiglio comunale prima delle vacanze, 22 luglio, in presenza altrimenti si passerà a settembre».

Tra i punti principali che verranno discussi ci sono le modifiche ai regolamenti per l’erogazione dei servizi sociali, della Tosap e della Iuc con le proposte presentate dalla Lega che, però, non hanno trovato il parere favorevole degli uffici. Il consiglio sarà trasmesso in streaming sulla pagina della web tv Enzo Tortora presente sul sito del Comune.