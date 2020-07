Costruire spaventapasseri in città, contro il degrado

La proposta di Karakorum teatro parte dallo Spazio Yak alla Piramide e prevede, nella primissima fase, di coinvolgere sette famiglie con bambini in un laboratorio creativo per la realizzazione dei protagonisti dell’iniziativa: gli spaventapasseri.

Appuntamento quindi per sabato 18 luglio, dalle ore 15 alle 17 all’area giochi delle Bustecche (all’angolo tra via Gemona e via Osoppo), per costruire degli spaventapasseri insieme, con tutta la famiglia.

Accompagnati da un gruppo di artisti, i bambini e i genitori saranno coinvolti, in piccoli gruppi, in un laboratorio di costruzione di spaventapasseri creativi con prodotti di scarto.

Una volta costruiti, gli spaventapasseri saranno piantati nel terreno come guardie contro l’abbandono.

“I luoghi che le opere abiteranno temporaneamente saranno scelti tra i luoghi verdi abbandonati e degradati del quartiere che verranno in questo modo riconquistati”, assicurano i promotori.

Al laboratorio possono partecipare al massimo 7 nuclei familiari.

La partecipazione è per tutti gratuita ma con prenotazione obbligatoria su www.karakorumteatro.it