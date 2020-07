Covid19: ancora zero decessi in Lombardia, ma il varesotto segna un +11

Ancora a zero il dato sui decessi in Lombardia nei dati di oggi, giovedì 30 luglio, ma l’unica provincia che non vede nuovi casi di contagio è Lodi.

Il varesotto invece fa segnare un +11, sono 15 quelli a Milano mentre 17 a Bergamo e Brescia.

Sono stati 11.207 i tamponi eseguiti con 88 casi positivi registrati sul territorio regionale di cui 17 ‘debolmente positivi’ e 13 a seguito di test sierologici.

Dal punto di vista ospedaliero i guariti nelle ultime 24 ore i guariti sono 73.305, con un incremento giornaliero di 616, un numero molto positivo. Il dato delle terapie intensive è fermo a 13 mentre i ricoverati negli altri reparti sono 151 (3 in meno a ieri).

Non registra nessun nuovo decesso. In totale sono 16.802 dall’inizio dell’emergenza.

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: 15 di cui 6 a Milano città

Bergamo: 17

Brescia: 17

Como: 4

Cremona: 2

Lecco: 1

Lodi: 0

Mantova: 4

Monza e Brianza: 5

Pavia: 3

Sondrio: 1

Varese: 11