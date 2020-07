Covid19: Nessun decesso in Lombardia, nel Varesotto 2 nuovi casi

Nessun nuovo decesso, +161 guariti e zero nuovi contagi nelle province di Lodi, Pavia e Sondrio. Questi, in sintesi, i dati più significativi relativi ai dati Covid di mercoledì 29 luglio: nel Varesotto i casi in più sono due.

Per quanto riguarda tutta la Lombardia, con 8.658 tamponi effettuati, i nuovi casi positivi emersi sono 46 (di cui 18 ‘debolmente positivi’ e 7 a seguito di test sierologici).

Dal punto di vista ospedaliero nelle ultime 24 ore i guariti/dimessi sono stati 161. Il dato delle terapie intensive è fermo a 13 posti letto ancora occupati nella regione. I ricoverati negli altri reparti sono 154 (3 in più).

Non registra nessun nuovo decesso. In totale sono 16.802 dall’inizio dell’emergenza.

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: +13 di cui 6 a Milano città

Bergamo: +7

Brescia: +10

Como: +1

Cremona: +2

Lecco: +1

Lodi: 0

Mantova: +6

Monza e Brianza: +4

Pavia: 0

Sondrio: 0

Varese: +2