Dal 14 settembre all’8 giugno: il calendario scolastico è ufficiale

7 settembre, primo giorno di asilo, per le scuole la campanella suonerà il 14. L’Ufficio scolastico regionale ha pubblicato il calendario dell’anno scolastico 2020/2021:

7 settembre 2020 per le scuole dell’infanzia e 14 settembre 2020 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con possibilità di avvio anticipato da parte delle istituzioni scolastiche e formativeL

Le lezioni finiranno l’8 giugno 2021 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale ed il 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia.

Rimangono confermate le festività nazionali ed i tradizionali periodi di chiusura natalizi, pasquali e di carnevale, ma le singole istituzioni scolastiche e formative potranno ampliare il calendario dandone tempestiva comunicazione alle famiglie e agli enti locali.

Chiarite le date, rimane da capire come sarà il rientro in aula.

A Varese, dal tavolo tecnico avviato in Provincia con le scuole superiori sembra consolidarsi la proposta del doppio turno con due ore di distanza tra il primo ingresso alle 8 e il secondo alle 10. Le uscite saranno ugualmente distanziate mentre ogni lezione durerà 45 minuti.