Doppio incidente tra auto e moto in Valganna e a Cuveglio

Il 118 è intervenuto per due diversi incidenti stradali che domenica 5 luglio hanno coinvolto motociclisti in Valganna e a Cuveglio.

In entrambi i casi si è trattato di una collisione tra un’auto e una moto, in entrambi i casi e persone sono rimaste ferite, ma per fortuna non in modo grave (foto d’archivio).

Il primo episodio è avvenuto alle 16.30 all’ “anello” che smista il traffico per la Valganna, per Varese e per Induno Olona: un uomo di 61 anni è stato portato in ospedale a Varese, in “codice giallo” (ferito, non in immediato pericolo di vita).

Tre quarti d’ora dopo, alle 17.15, un’ambulanza è invece accorsa sullo stradone di Cuveglio, all’incrocio nei pressi del centro del paese: nell’incidente sono stati soccorsi (feriti, ma non in modo grave) due uomini di 33 e 55 anni e una donna di 52.

In entrambi i casi presenti sul posto i carabinieri di Luino, per rilevare gli incidenti.