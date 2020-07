Dr.Feelgood e band portano il rock’n’roll ai Giardini Estensi

Tornano la musica afroamericana e il rock’n’roll ai Giardini Estensi. La terza data del Black & Tube Festival targata questa volta Black & Blue ha come protagonista lo storico speaker di Virgin Radio: Dr.Feelgood e la sua band.

I Black Billies celebrano le radici della musica americana, come hanno fatto in passato i Creedence Clearwater Revival, i Blasters, i Paladins e i BR549, le loro band di riferimento dal punto di vista stilistico. Il repertorio si basa sulle canzoni meno popolari originariamente eseguite da artisti della prima generazione rock & roll come Buddy Holly, Fats Domino e Elvis Presley, da star del country come Hank Williams, Webb Pierce e Moon Mullican, da bluesmen meno celebrati come Lazy Lester e Slim Harpo e da nomi storici del bluegrass come Bill Monroe e Flatt & Scruggs.

Grazie al loro approccio inequivocabilmente rock & roll, i Black Billies riescono a far apprezzare sonorità roots del periodo che va dai tardi anni ’40 fino ai primi ’60 anche ad un pubblico non avvezzo al suono vintage. Per magia le vecchie canzoni di 60, 70 anni fa riprendono vita e si dimostrano attuali, almeno quanto alcuni altri pezzi moderni presi in prestito da Marty Stuart, Radney Foster e Fabulous Thunderbirds suonati nella parte conclusiva dello show, per dimostrare l’evoluzione del genere, dall’hillbilly rurale e dal primo blues elettrico fino al rock and roll degli anni ’50 e di oggi.

Quando il contesto lo permette, il frontman con la stessa capacità di coinvolgimento dimostrata al microfono di Virgin Radio, racconta aneddoti e curiosità che catturano l’attenzione del pubblico. E’ lui il Dr Feelgood che dal 2010 sveglia il popolo del rock con il morning show, dalla più importante radio rock nazionale. Un valore aggiunto che il pubblico non manca mai di gradire.

24.07 – DR.FEELGOOD & THE BLACK BILLIES

Tensostruttura dei Giardini Estensi di Varese – Via Sacco 5

Inizio concerto ore 21.30 (apertura porte ore 20.30)

Ingresso 10€ Intero / 8€ Ridotto Associati A.P.S. Black & Blue

