Due incidenti sulla A8 tra Legnano e Busto, chiusi due tratti di autostrada

Mattinata di incidenti oggi, 22 luglio, lungo la A8 tra Legnano e Busto Arsizio. Dopo lo scontro tra due auto avvenuto alle 9.45, si sono verificati altre due incidenti.

Alle 11.30, nel tratto tra legnano e lo svincolo con la A9, in direzione Varese è avvenuto un tamponamento tra è un mezzo pesante un furgone e 2 auto. Sul posto sono accorsi in codice rosso i soccorritori del 118, con una automedica e un’ambulanza, e i vigili del Fuoco di Milano che stanno operando sul posto per soccorrere tre persone di 51 52 e 55 anni.

Pochi minuti dopo, tra Castellanza e Busto Arsizio, un mezzo si è ribaltato: sul posto gli operatori della Croce Rossa impegnati a soccorrere il conducente rimasto ferito.

Lunghe code sia in direzione Varese che in direzione Milano. Autostrade segnala la chiusura del tratto tra il bivio A8-A36 (Pedemontana) e il bivio A8-A9 Lainate Chiasso, in entrambe le direzioni

Gli utenti che provengono da Varese e dalla Diramazione Gallarate Gattico, devono uscire sulla A36 Pedemontana, seguire per Como e successivamente per Milano. A coloro che provengono da Milano e procedono in direzione di Varese, si consiglia di seguire per la A9 Lainate-Chiasso in direzione Como e successivamente la A36 Pedemontana verso Varese.

Seguiranno aggiornamenti