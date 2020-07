Due persone investite nella notte in Valcuvia

Notte movimentata per le ambulanze in Valcuvia. Due persone a distanza di pochi minuti sono state investite in due paesi della valle.

Il primo degli episodi si è verificato attorno alle 4 a Cuveglio lungo la via Asilo, una strada che dalla statale si dipana verso la piazzetta sant’Antonio. Qui risulta l’intervento di un’ambulanza della Croce Rossa Italiana per un pedone investito.

Circa 20 minuti più tardi lungo la sp 45, la provinciale che arriva da Azzio verso Cuvio un secondo pedone è stato investito da un’auto. Si tratta di un uomo di 34 anni portato al pronto soccorso di Cittiglio in codice verde.