Il (finto) video di Nixon sul disastro dell’Apollo 11, creato col deep fake

«Il destino ha voluto che gli uomini partiti per la Luna in una missione di pace, rimarranno sulla Luna dove riposeranno in pace». Inizia così il discorso pronunciato mezzo secolo fa dal presidente Richard Nixon per onorare la memoria di Neil Armstrong e Buzz Aldrin, morti nel tentativo di compiere il primo passo dell’uomo sul nostro satellite.

È bene dirlo chiaro: fino a qui sono tutte fake news. L’uomo è arrivato sulla Luna, Armostrong è mancato nel 2012 a 82 anni, Aldrin a gennaio ha spento 90 candeline. Il “guaio” è che c’è un video che mostra il discorso mai pronunciato dall’allora presidente Nixon. Si tratta di un video realizzato grazie all’intelligenza artificiale proprio con l’obiettivo di mettere in guardia le persone dalle fake news, in particolare da quelle messe in circolazione grazie al deepfake. Ma è bene andare con ordine. Intanto, ecco il video:

Il video è stato realizzato dal MIT Open Learning, sezione del Massachusetts Institute of Technology che si occupa di innovazione digitale nella didattica, nell’ambito di un progetto chiamato “In event of moon disaster“. L’obiettivo è divulgativo, nel senso che vuole spiegare alle persone i rischi legati all’utilizzo della tecnologia deepfake.

Si tratta di un’applicazione dell’intelligenza artificiale in grado di riprodurre la voce e i movimenti del volto di una persona. Il rischio è appunto legato al fatto che in questo modo si possono creare dei video in cui una persona afferma qualunque cosa. Come quando Striscia la Notizia trasmise un fuori onda, ovviamente finto, in cui Matteo Renzi insultava esponenti del Pd e del governo. C’è poi chi l’ha utilizzata per realizzare dei video porno con protagoniste delle attrici che mai hanno girato filmati hard.

I rischi, in altre parole, esistono. E l’obiettivo dei ricercatori del MIT Open Learning è appunto quello di generare nelle persone la consapevolezza dell’esistenza di questa tecnologia e dei rischi connessi. La scelta è stata quella di utilizzare un discorso effettivamente scritto, ma per fortuna mai pronunciato (chi legge l’inglese può trovare qui la storia). Anche qui c’è un elemento divulgativo: la scelta cioè di un evento verosimile, altra tecnica utilizzata dai creatori di fake news per renderle credibili.

Il risultato è appunto il video del discorso di Nixon che parla del disastro della missione Apollo 11. Un disastro, vale la pena di ribadirlo, mai avvenuto, dacché quella missione fu un successo. Sia mai che gli amanti dei complotti non lo utilizzino come argomento per sostenere che l’allunaggio è stato inscenato, magari con la regia del grande Stanley Kubrick.