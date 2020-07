Fontana: «Sono certo dell’operato della Regione Lombardia»

«Da pochi minuti ho appreso con voi di essere stato iscritto nel registro degli indagati. Duole conoscere questo evento, con le sue ripercussioni umane, da fonti di stampa. Sono certo dell’operato della Regione Lombardia che rappresento con responsabilità».

Nel cuore della notte Attilio Fontana ha fatto un post in risposta all’annuncio, da parte dell’Ansa, dell’apertura di un’indagine da parte della Procura di Milano in merito alla fornitura da mezzo milione di euro di camici e di altro materiale da parte della società Dama spa gestita dal cognato Andrea Dini e di cui la moglie, Roberta Dini, detiene il 10 per cento. Il manager, cognato di Fontana, aveva chiarito che la fornitura, in un primo momento fatturata, era una donazione.